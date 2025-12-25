Vip italiani celebrano Natale

La Vigilia di Natale è un momento speciale per tutti, anche per i vip italiani. Anche quest’anno, le celebrità hanno deciso di condividere con i loro follower su Instagram come stanno trascorrendo le ore che precedono il Natale.

Chiara Ferragni sta trascorrendo le feste con la sua famiglia sulle Dolomiti, in perfetto mood natalizio. L’imprenditrice è in vacanza con i figli, Leone e Vittoria, e ha mostrato alcuni dettagli dei suoi outfit “casual-chic” pensati proprio per il periodo delle feste, perfetti per passeggiate in quota o per una giornata sulla neve.

Diletta Leotta, incinta del secondo figlio, ha deciso di passare la vigilia di Natale insieme alla famiglia, con il marito Loris Karius e la primogenita Aria. Con loro, anche i genitori di entrambi e il cagnolino.

Anche Melissa Satta e Ilary Blasi hanno scelto di passare la vigilia di Natale con le loro famiglie. Melissa Satta ha condiviso alcune foto in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta e del figlio Maddox Prince Boateng, mentre Ilary Blasi ha deciso di passare la vigilia insieme al compagno Bastian Muller.

Infine, la cantante Emma Marrone ha repostato una storia di Lorenzo D’Elia su Instagram in cui si sente la sua canzone “L’amore non mi basta”, tornata virale dopo anni nelle ultime settimane. Nel video del pr manager di Valentino, si vede una grande folla ballare sulle note della canzone della cantante salentina, con la scritta “Christmas is coming”.