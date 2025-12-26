Vip italiani a Natale

La Vigilia di Natale è un momento speciale per tutti, anche per i vip italiani. Le celebrità hanno condiviso sui social come stanno trascorrendo le ore che precedono il Natale, tra tradizioni familiari e immagini condivise sui social.

Chiara Ferragni, una delle italiane più seguite sui social, ha trascorso le feste con la sua famiglia sulle dolomiti e poi ha passato la vigilia nella nuova casa della sorella Valentina, con lei, oltre a sorelle e cognati, anche i figli Leone e Vittoria.

Diletta Leotta, incinta del secondo figlio, ha deciso di passare la vigilia di Natale insieme alla famiglia, con il marito Loris Karius e la primogenita Aria. Il post su Instagram mostra il pancione e la famiglia riunita, con i genitori di entrambi e il cagnolino.

Anche Melissa Satta e Ilary Blasi hanno trascorso il Natale in famiglia. Melissa ha condiviso alcune foto in compagnia del fidanzato Carlo Gussalli Beretta e del figlio Maddox Prince Boateng, mentre Ilary ha passato la vigilia insieme al compagno Bastian Muller.

Infine, la musica di Emma Marrone è stata al centro dell’attenzione, con la canzone “L’amore non mi basta” tornata virale dopo anni. La cantante salentina ha repostato una storia di Lorenzo D’Elia su Instagram in cui si sente la sua canzone, con una grande folla che balla sulle note della canzone.