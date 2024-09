Vip famosissimo nei guai a causa di Diddy: “Circola un loro video forte”

Il caso di Diddy e dei suoi festini continua a suscitare grande attenzione mediatica, con nuovi sviluppi che coinvolgono un video incriminante. Ariel Mitchell-Kidd, avvocato di una delle presunte vittime di Diddy, ha rivelato a NewsNation di essere stata contattata per la vendita di un filmato che mostra un vip estremamente noto, forse più di Sean Combs stesso, in situazioni compromettenti durante un party organizzato dallo stesso Diddy. Stando a quanto riportato, esisterebbero molti altri video simili che potrebbero danneggiare la reputazione di oltre 100 celebrità.

Mitchell-Kidd ha specificato che alcuni di questi video stanno già circolando nel dark web, e che da quando Diddy è stato arrestato, una parte della sua collezione di filmati è finita nelle mani di malviventi che minacciano le star coinvolte. Le celebrità, ignare di essere riprese, potrebbero ora trovarsi a dover affrontare estorsioni basate su registrazioni in momenti molto privati.

L’avvocata ha descritto il video che le è stato offerto, sottolineando che il soggetto coinvolto non sembrava consapevole di essere filmato. Il video sarebbe stato girato nella casa di Diddy ad Atlanta e presenterebbe contenuti molto espliciti. “Mi sono state mostrate delle clip, e sono stati riconoscibili sia la celebrità coinvolta che Diddy”, ha dichiarato Mitchell-Kidd.

In merito alla sua cliente, l’avvocato ha rivelato che questa è stata aggredita da Diddy nel 2018. Secondo la testimonianza, la vittima sarebbe stata stordita da un drink alterato e poi aggredita con un oggetto, mentre Diddy incitava un suo amico a fare del male alla donna. Questo sordido episodio evidenzia il profondo e inquietante mondo dei festini di Diddy, che ora rischia di emergere in modo ancora più scandaloso grazie alla possibile diffusione di tali video.

In sintesi, la situazione si complica ulteriormente, aggiungendo strati di drammaticità e il rivelarsi di pratiche immorali nel contesto dei festini dove non solo Diddy ma anche altre celebrità potrebbero aver agito in modi discutibili e compromettenti, ora a rischio di essere esposti pubblicamente.