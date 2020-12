Ogni sera a I Soliti Ignoti Amadeus ospita un volto celebre del piccolo schermo fra gli indiziati e, nonostante spesso siano lì solo ed esclusivamente per promuovere fiction o programmi, percepiscono un compenso economico.

La cifra sarebbe identica per tutti (il cachet non aumenta, quindi, con la fama del vip) e sarebbe davvero irrisoria, quasi da figurante, come sottolineato da Dagospia. Quanto? 500€ lordi. Non tantissimi ma neanche pochi, considerando che l’indiziato sta al centro del palco per circa 5 minuti.

Vip a I Soliti Ignoti, ecco quanto guadagnano

Ecco quanto ha scritto Dagospia in merito: