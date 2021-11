L’hashtag #VioliNation manda in tilt Twitter per due giorni consecutivi. Merito di uno Space creato da un utente – @moussolinho – che intrattiene per ora migliaia di persone proponendo senza soluzione di continuità gli interventi audio e le ‘cover’ musicali reinterpretate in chiave calcistica e ‘colorita’ da uno speaker e comunicatore che si occupa della Roma.

Nello space, dopo l’exploit della serata del 16 novembre, il bis è da record. Oltre 4000 utenti che seguono lo show e la platea è a dir poco variegata: tra tifosi e appassionati di calcio spuntano la conduttrice Andrea Delogu e la tennista Sara Errani, giornalisti sportivi e non dall’Italia e dall’estero. Compare anche il profilo della Treccani, si affaccia persino Louis Saha, ex attaccante del Manchester United. Chissà cosa avrà capito…