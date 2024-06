Violeta Toloba: la modella spagnola con cui è stato beccato Fedez rompe il silenzio

Oltre Garance Authié (la modella francese con cui è stato visto mano nella mano al Gran Prix di Montecarlo), Fedez in questo periodo di singletudine è uscito anche con Violeta Toloba, modella spagnola di 24 anni.

La foto di Fedez che avvinghia con il braccio la vita di Violeta Toloba risale alla sera prima del Gran Prix di Montecarlo dove è stato visto mano nella mano insieme a Garance Authié, tant’è che molti inizialmente avevano pensato che le ragazze fossero la stessa persona. A far chiarezza era stato il portale Very Inutil People con un post: “La ragazza nel video del bacio in discoteca con Fedez non è Garance Authié, ma la modella spagnola Violeta Toloba. Il video risale a giovedì scorso al Twiga Monte Carlo, cioè prima del GP di Monaco di domenica, quando Fedez è stato visto con Garance“.



Nonostante la foto e il video del bacio, Violeta Toloba fra le pagine del magazine spagnolo HOLA ha smentito qualsiasi flirt.

Violeta Toloba: la modella spagnola con cui è stato beccato in discoteca rompe il silenzio

“Fedez è single da circa tre mesi” – si legge su HOLA – “Da allora i movimenti dell’ormai ex coppia sono stati analizzati nel dettaglio e gli ultimi giorni sono stati particolarmente intensi per il rapper al quale sono state attribuite storie d’amore praticamente a catena. L’ultima con Violeta Toloba, modella andalusa 25enne con la quale è stato fotografato in una discoteca dopo essersi incontrati al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Mentre la stampa italiana ipotizza una possibile storia d’amore tra loro, abbiamo contattato Violeta che ci ha chiarito che rapporto ha con il cantante”.

Queste le parole della modella:

“È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è come sembra. Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale, qualunque cosa faccia lo sosterrò sempre e saremo sempre amici con tante risate e momenti indimenticabili”.

Toloba ha preferito mantenere il rapporto amichevole, ma Fedez non se n’è fatto un problema: 12 ore dopo è stato visto mano nella mano con un’altra.