Violenze sessuali ai danni di un chierichetto. Dopo la procura vaticana che ha mandato la vicenda a processo, anche i pm romani hanno chiuso le indagini sugli abusi avvenuti nel preseminario San Pio X in Vaticano. L’accusa è che Gabriele Martinelli, all’epoca tutore e coordinatore dei seminaristi, abbia in più occasioni violentato un giovane, suo “alunno”.

Gli episodi contestati dalla procura di Roma vanno dal 2010 al 2012, un altro fascicolo è invece aperto presso la procura dei minori perché l’indagato, all’epoca, aveva meno di 18 anni. Non solo Martinelli. Il pm Stefano Pizza ha iscritto anche il monsignore che allora era il superiore di Martinelli: si tratta di Enrico Radice (anche lui già a processo Oltretevere) che secondo l’accusa, sebbene informato di quello che succedeva, non avrebbe fatto nulla per evitarlo, anzi. E per questo si trova ora accusato di concorso in violenza sessuale.