Resterà in carcere Abdallah Bouguedra, uno dei due ragazzi fermati per le violenze di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, respingendo il ricorso della difesa del 21enne, che lunedì, contestando i gravi indizi di colpevolezza, aveva chiesto di convertire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. A Bouguedra, residente a Torino con la famiglia, vengono contestati gli abusi ai danni di due ragazze. Il giovane, assistito dall’avvocato Stefano Comellini, la settimana scorsa, interrogato in procura a Milano dall’aggiunto Letizia Manella e dal pm Alessia Menegazzo, ha negato di aver partecipato agli atti di violenza.