Violenza sulle donne, le parole di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da Maria Elena Viola di ‘Donna Moderna’, ha affrontato il tema della sicurezza delle donne in Italia, riconoscendo un aumento dei casi di violenza sessuale legati a immigrati, specialmente quelli arrivati illegalmente. Meloni ha menzionato che la mancanza di opportunità può portare a una degenerazione comportamentale. Ha affermato di essere accusata di aver introdotto troppi nuovi reati, ma ha sottolineato che il problema della sicurezza nelle città italiane è crescente e richiede interventi significativi.

Il governo ha dato segnali importanti attraverso assunzioni nelle forze dell’ordine e l’introduzione di reati specifici per affrontare l’insicurezza. Inoltre, Meloni ha evidenziato il contrasto all’immigrazione illegale di massa come una priorità del governo. Riguardo al problema dei femminicidi, la presidente ha riconosciuto l’importanza della legislazione italiana, che è già solida, e ha affermato che il governo ha contribuito a migliorarla con leggi approvate all’unanimità. Tuttavia, ha sottolineato che la vera sfida è di natura culturale.

Le leggi e gli strumenti esistono, ma mancano sempre le risorse adeguate. Meloni ha espresso la necessità di un dibattito costruttivo su questo tema, esortando a evitare divisioni ideologiche. Ha invocato un approccio inclusivo in cui tutte le parti coinvolte, indipendentemente dall’età, dal luogo di residenza o dall’orientamento politico, si riuniscano per discutere e affrontare insieme il problema della violenza di genere.

In sintesi, Meloni considera essenziale un dialogo costruttivo e un impegno collettivo per risolvere le questioni relative alla sicurezza delle donne e alla violenza di genere, piuttosto che cadere in scontri ideologici. “Dobbiamo sederci attorno a un tavolo”, ha affermato, sottolineando che è fondamentale affrontare queste problematiche in modo unito e con determinazione.