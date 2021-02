«Dopo aver testimoniato, c’era qualcosa dentro di me che non andava. Così ho chiamato in procura e adesso sono qui davanti a lei, giudice, per dire che mi sono inventata tutto » . È una ritrattazione choc quella che ieri è avvenuta in aula, dove una donna, vittima per anni di maltrattamenti da parte del marito accusato anche di aver ceduto droga al figlio sedicenne mandandolo in coma per overdose, ha completamente ribaltato tutto ciò che aveva detto la scorsa udienza. « Sono io che lo picchiavo. Sono io che gli alzavo le mani: ce l’avevo a morte con lui per la storia di mio figlio e volevo vendicarmi. Sono io che lo tradivo. L’ho fatto perché volevo liberarmi di lui e divertirmi, e mi sono anche tanto divertita. Ma ora siamo tornati insieme e siamo tanto felici. Magari un giorno ci risposeremo anche » . È una donna completamente diversa quella che smentisce se stessa in modo aggressivo, l’opposto della teste impaurita e tremante che solo un mese prima aveva confermato violenze, umiliazioni e percosse, per anni. Se non fosse una delle storie di maltrattamenti che la procura considera tra le più brutte, sembrerebbe una “marcia indietro” come tante che capitano nei procedimenti delle fasce deboli. Ma quanto raccontato ora dalla donna non ha affatto convinto la pm Laura Ruffino che anzi ha chiesto la condanna del marito a 10 anni e 9 mesi.

Mai la donna che ora con tanta veemenza giura in aula di «essere caduta dal tram 4 » quella volta, o « dalle scale» un’altra ancora, ha trovato il coraggio di fare una denuncia contro il marito. Tutte le volte le segnalazioni sono arrivate in procura per vie traverse: la prima volta, nel luglio 2013, fu una collega a fare una chiamata anonima alle forze dell’ordine facendo partire un primo procedimento. Quando arrivava al lavoro (per un’impresa di pulizie) era piena di lividi, e si confidava raccontando di essere stata picchiata dal marito, con cui era solo formalmente separata dal 2005 ma con cui aveva 5 figli e una difficile relazione. «Ci siamo incontrate tante volte – le ha detto in aula la pm – dal 2013 in poi: perché lei non mi ha mai detto queste cose che ora sta dicendo?» le ha chiesto la pm. «Perché da donna a donna non me la sentivo di dire che ero io che lo tradivo » ha risposto rendendo ancor più surreale la sua spiegazione. Più volte lei si era rivolta a centri anti- violenza, o era dovuta ricorrere a cure mediche. Ogni volta il motivo era lo stesso, ma quando poi la procura la sentiva, diceva: «È tutto vero ma non ce la faccio», non se la sentiva « di mandare il padre dei suoi figli in carcere».

Il coraggio però l’aveva trovato nel 2017 per suo figlio che a 16 anni era rimasto per mesi in bilico tra la vita e la morte. Il padre gli aveva ceduto una pallina di eroina: si erano drogati insieme in auto nel cortile di casa. Il ragazzo era finito in coma. Overdose. Ecco che la madre non ce l’aveva più fatta e aveva raccontato l’incubo della sua vita, e di riflesso anche quella dei figli: unica a portare a casa lo stipendio, lui le diceva che era « deficiente così tante volte che alla fine anche io mi ero convinta di esserlo » . Per questo a quell’uomo pagava l’affitto di un’altra casa in cui viveva. «Quindi tutti gli ematomi che le sue colleghe hanno visto? Lo sa che hanno testimoniato: hanno mentito?» le ha chiesto il giudice. « Io i segni li avevo ma magari me li ero fatta cadendo o mi sono picchiata con altre persone » . « Con chi? » . « Altri amanti. Io ho sempre tradito mio marito. Ma lui mi stava con il fiato sul collo e io per poter uscire e divertirmi, mi inventavo queste cose». Non è rimasto altro al giudice Barbieri che chiederle: « Lei è consapevole di rischiare un procedimento per calunnia, possono farle un processo? » . « Si, si – ha affermato – ho commesso una calunnia, ve lo giuro. Non sono mai stata una brava moglie ». La pm le ha chiesto cosa fosse successo dopo l’udienza in cui aveva testimoniato il contrario: « Sono andata a letto con lui e ora siamo felici. Due settimane fa mi ha anche accompagnato in ospedale perché avevo la pressione alta: i miei figli mi hanno voltato le spalle, se non fosse stato per lui sarei morta».

Ed è questo il contesto che hanno raccontato in aula sia la procura che l’avvocato Emanuela Martini che assiste il figlio di 10 anni. Una famiglia in cui lui sarebbe riuscito a soggiogare tutti. In aula aveva portato anche una registrazione. La moglie, senza ritrattare diceva: «Ti aiuto io, non voglio che tu vada in carcere, sistemerò tutto, mi spiace. Cosa devo fare? Dirò che io ti ho dato uno schiaffo e tu me lo hai ridato. Mi prenderò una denuncia ma pazienza » . In aula l’avvocato difensore Riccardo Magarelli ha chiesto l’assoluzione e ha puntato sulle testimonianze dei figli tutte a favore del padre: persino il ragazzo in overdose ha ritirato la querela. Era l’imputato ad occuparsi di loro, fare la spesa: « Siamo al paradosso: se è lei che guadagna e lui non lavora è un maltrattante. Fosse stato il contrario con lei casalinga, andrebbe tutto bene». «Ha solo avuto paura, ancora una volta» ha detto l’avvocato Martini chiedendo al giudice di ristabilire una verità che un giorno il figlio più piccolo possa leggere su una sentenza.