Violenza sulle donne: la necessità di una risposta legislativa

La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa dall’ex fidanzato, evidenzia la continua violenza contro le donne nella nostra società. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale, richiama l’attenzione sul bisogno di un intervento legislativo efficace. Egli sottolinea che non serve solo creare nuove leggi, ma rendere effettivo l’intervento della giurisdizione e quello preventivo da parte dello Stato.

Mirabelli enfatizza l’importanza di misure preventive, citando la sentenza 173/2024, che sostiene l’uso del braccialetto elettronico per proteggere le vittime di violenza. Propone inoltre misure più incisive, come il daspo per limitare la vicinanza tra offender e vittima, fino ad impedire la coabitazione nella stessa città.

Il presidente emerito sottolinea anche la necessità di una responsabilità istituzionale collegata al principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, che rileva un’alta esposizione delle donne al rischio di violenza, principalmente in contesti familiari o affettivi. Egli riconosce l’importanza di garantire un patrocinio gratuito indipendentemente dal reddito e l’adozione di misure preventive per ridurre i rischi.

Mirabelli insiste sulla necessità di una trasformazione culturale, evidenziando che le donne non devono essere considerate “possesso” dell’uomo. La questione di fondo è l’uguaglianza di genere, che deve essere supportata da interventi legislativi e educativi che riflettano questa parità nei diversi ambiti della vita. La violenza deve essere affrontata con urgenza, e il legislatore ha il dovere di proteggere chi è vulnerabile.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com