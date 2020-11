“La forma è ridicola, l’italiano approssimativo, fa ridere. Se uno che scrive così diventa il presidente dell’Ordine dei Giornalisti Italiani, non si può che constatare che è una forma di comicità quasi irresistibile. Un ordine che non tutela i giornalisti e che è rappresentato da un signore che ha una prosa così brillante fa nascere il sospetto che siamo di fronte ad una farsa generale. E’ come se facessero me presidente dei chirurghi italiani”. Ad affermarlo all’Adnkronos è Vittorio Feltri, commentando così la replica del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna al figlio, Mattia Feltri.

