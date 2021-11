”Ogni giorno in Italia ci sono migliaia di voci che non si sentono”. Comincia così il video-spot diffuso dai carabinieri in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra domani. ”La violenza sulle donne è il più vile dei tradimenti”, sottolinea il video mentre sullo sfondo scorrono le immagini di un uomo e una donna in divisa, che raccolgono le lettere lanciate dalla finestra da un bambino e che formano la parola ‘Aiuto’.

Il messaggio lanciato dall’attore Raul Bova, testimonial del video, è ”Denunciare, non è solo un delitto”. A concludere il video-spot è una donna dell’Arma che ribadisce lo slogan dei carabinieri: ”Possiamo aiutarvi”.