“Codere ci ha coinvolti in questo progetto di installazione delle panchine rosse nelle case di gioco e noi siamo convinte che sia questo un modo per sensibilizzare sempre di più le donne e gli uomini che partecipano alle varie attività della vita collettiva e sociale. Quindi, la panchina rossa che è diventata simbolo in tutto il mondo della lotta contro la violenza di genere, diventa nelle case di gioco un modo per coinvolgere sempre più persone“. Così la coordinatrice Nazionale Stati Generali delle Donne, Isa Magi, in un video messaggio lasciato per l’evento organizzato presso la sala di Codere, in via Cola di Rienzo, in occasione della ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne’.

“Continuiamo questo percorso di responsabilità insieme, collaborando in tutte le altre attività che – aggiunge – seguiranno nei prossimi giorni, per far sì che sia sempre l’8 marzo”.