Violenza su donne, domani su La7 appuntamenti speciali con l’hastag #facheiosialultima

Tra tv e social domani La7 celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne attraverso una programmazione dedicata con appuntamenti speciali. Una giornata contrassegnata dall’hastag #facheiosialultima, che la Rete dedica per sensibilizzare tutti i suoi telespettatori. Alle 14,15 andrà in onda ‘La violenza su Artemisia Gentileschi’ nel racconto di Aldo Cazzullo in Una giornata particolare. Una puntata dedicata alla famosa pittrice – prima donna che, vittima di uno stupro, ha avuto il coraggio di portare in tribunale il proprio carnefice.

A seguire, alle 16.30, il docufilm ‘Un altro domani’, scritto dal regista Silvio Soldini e Cristiana Mainardi (Ambrogino d’oro 2023 per il suo impegno culturale nel contrasto alla violenza). Un ritratto psicologico che cerca di analizzare con lucidità e intelligenza le radici più profonde e le varie declinazioni della violenza contro le donne, affiancando vittime e uomini violenti e raccontando i percorsi di trattamento loro rivolti.

Alle 23.20, al termine di In altre parole di Massimo Gramellini, sarà proposto Nilde Iotti – Il tempo delle donne, un ritratto della prima presidente donna del Parlamento italiano interpretata da Paola Cortellesi. La giornata sarà arricchita anche da iniziative video, web e social, tra cui un ‘graffio’ in cui Lilli Gruber insieme all’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli demolisce alcuni stereotipi e luoghi comuni riguardanti la violenza di genere.