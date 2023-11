Violenza su donne, a Pavia giornata di riflessione e riconoscimenti a 'Uomini illuminati'

Giornata di riflessione e di formazione per l’eliminazione della violenza contro le donne ieri all’Università di Pavia. Nel corso dell’evento, organizzato nell’ambito della rassegna “Ottomarzotuttol’anno edizione 2023”, con il Patrocinio dell’Università di Pavia e della Commissione Europea in occasione della Giornata internazionale sulla violenza verso le donne, è stato anche presentato il francobollo ordinario con l’annullo speciale – appartenente alla serie tematica “il Senso civico” – dedicato alle Panchine rosse emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

A seguire la cerimonia di riconoscimento degli “Uomini Illuminati” 2023, che quest’anno sono: Alessandro Barbieri; Luigi Bassanese; Giovanni Berrino; Sergio Bevilacqua; Antonio Caschetto; Maurizio Caviglia; Federico Coccia; Don Dario Crotti; Gianluca Cocco; Andrea Colasio; Riccardo Corbucci; Antonio D’Avanzo; Leopoldo Destro; Massimiliano De Cinque; Vincenzo Ferrandino; Giulio Gallera; Gianluca Gemo; Maurizio Gramegna; Gaetano Gramaglia; Derrick de Kerckhove; Christian Manfredi; Antonio Manna; Andrea Mora; Gianni Nuti; Giovanni Vasi; Claudio Vescovi; Matteo Zani; Michele Salomone; Marco Scaglione. Tra i Giovani Uomini Illuminati Alessandro Paola Schiavi. Premio allla memoria per Salvatore Morelli.

Durante la giornata, riconoscimenti anche alle donne imprenditrici per il “Premio Imprese femminili” e alle “Donne che ce l’hanno fatta”, oltre alle Benemerenze delle Donne di Pavia e Provincia. Nella giornata si è tenuto anche lo svolgimento di un percorso formativo accreditato presso gli Ordini Professionali degli Avvocati, con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia sui temi della violenza.