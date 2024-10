Violenza su App: Studentessa Denuncia Stupro a Milano Dopo Incontro Programmato

Una giovane studentessa di 21 anni, di origini cinesi ma residente in Italia, ha denunciato di essere stata violentata da un coetaneo americano conosciuto tramite un’app di incontri, Bumble. L’incidente è avvenuto a Milano, precisamente sabato 5 ottobre. La ragazza, in evidente stato di shock, è stata trovata la mattina stessa in piazzale Bottini, nei pressi della stazione di Lambrate, mentre tentava di noleggiare un’auto. Ha contattato personalmente la polizia per chiedere aiuto, ed è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per ricevere supporto medico e psicologico.

L’incontro tra i due era stato organizzato dopo alcune conversazioni online. La ragazza ha raccontato agli agenti che, dopo aver passato la serata insieme, si sono recati nell’appartamento dell’accusato. Qui, dopo un primo approccio, il ragazzo avrebbe forzato la situazione a seguito del rifiuto della ragazza. Le autorità hanno rintracciato l’imputato, un giovane americano di origini pakistane, che si trovava a Milano per motivi di lavoro nel settore della moda e stava per tornare a Londra.

Il ragazzo ha negato le accuse, sostenendo che il rapporto sessuale era avvenuto consensualmente. Ha affermato che non c’è stata alcuna forzatura durante l’incontro. Attualmente, è indagato a piede libero e ha potuto ritornare a Londra. Il pubblico ministero, Paolo Storari, sta valutando la situazione, raccogliendo ulteriori testimonianze e analizzando le chat tra i due giovani, oltre alle immagini delle telecamere di sicurezza dell’area.

Il caso richiama l’attenzione non solo per la gravità delle accuse, ma anche per la modalità attraverso cui le persone si incontrano oggi, sempre più spesso tramite app di incontri, dove la questione del consenso diventa cruciale. Al momento si attendono ulteriori sviluppi per confermare o smentire le accuse di stupro. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di discussioni sulla violenza di genere e la necessità di difendere i diritti delle vittime, creando un dibattito su come migliorare la sicurezza nelle interazioni online.