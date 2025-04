Violenza sessuale su minori, arrestato un parroco nel Bresciano

Un religioso di 48 anni, italiano, è stato arrestato in un comune della Bassa bresciana con l’accusa di aver commesso atti di violenza sessuale aggravata su minori a lui affidati per attività parrocchiali. I reati sarebbero avvenuti tra il 2011 e il 2013 e nel 2024. In qualità di curato e parroco in due comuni della provincia di Brescia, l’uomo avrebbe abusato di diversi ragazzini in un contesto di fiducia e responsabilità.

L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Verolanuova, che hanno agito in conformità a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Brescia, su richiesta della locale procura. Il provvedimento prevede gli arresti domiciliari per il religioso, in attesa dell’ulteriore sviluppo delle indagini.

Le indagini sono state avviate da carabinieri della stazione di Borgo San Giacomo e dal Norm della compagnia di Verolanuova, che hanno raccolto prove e testimonianze per supportare le accuse. La gravità delle violazioni commesse e l’età delle vittime hanno suscitato forte attenzione e preoccupazione nella comunità locale, sottolineando l’importanza della protezione dei minori e della vigilanza su figure di autorità. Questo caso ha aperto un dibattito su come garantire maggiore sicurezza ai giovani, specialmente in contesti di formazione e assistenza parrocchiale.