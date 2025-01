Violenza Scolastica a Seregno: Studente Aggredisce Professoressa

Al liceo Parini di Seregno, una professoressa è stata aggredita da uno studente minorenne durante il cambio dell’ora, colpendola al volto con un pugno e uno schiaffo. L’episodio è avvenuto il 15 gennaio nella succursale del Liceo di Scienze Umane, e la docente, ferita e sanguinante, è stata portata al pronto soccorso. Non è stata sporta denuncia, poiché il ragazzo, affetto da disagio psichico, è stato ritirato dalla scuola dai genitori, fortemente dispiaciuti per l’accaduto.

Dopo l’incidente, la notizia si è diffusa tra gli studenti, ma non sono state fatte segnalazioni alle autorità competenti. La dirigenza dell’istituto ha mantenuto riservatezza, ma ha convocato un consiglio straordinario per discutere l’episodio con studenti e docenti. Il preside ha sottolineato l’intenzione della famiglia dello studente di scusarsi con l’insegnante, la quale, però, al momento non si sente pronta a tornare al lavoro.

La solidarietà degli studenti nei confronti della professoressa è stata evidente: molti di loro hanno lasciato messaggi e pensieri per farle sapere che la stimano e la supportano. Si teme che questo evento possa allontanarla dal suo lavoro, che ha sempre svolto con dedizione e passione. La situazione rimane difficile, poiché la docente appare ancora scossa e incapace di affrontare l’accaduto. Gli studenti hanno espresso la loro vicinanza con messaggi di incoraggiamento, sperando che possano aiutarla a tornare in cattedra.