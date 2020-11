LA( che è quella che può essere realizzata in senso fisico e psicologico da tutti gli operatori medici e sanitari che prestano assistenza alla) è una forma di violenza che è rimasta nascosta per molto tempo, e tutt’ora spesso ignorata dalle donne stesse.

Nella Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità(Oms) del 2014 che tratta per la prima volta del fenomeno della violenza ostetrica, e che si intitola “La prevenzione ed eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture ospedaliere”, si legge che in tutto il mondo molte donne durante il parto in ospedale “fanno esperienza di trattamenti irrispettosi e abusanti” che possono anche minacciare “il loro diritto alla vita ,alla salute ,all’integrità fisica e alla libertà da ogni forma di discriminazione”.

In Italia

Della violenza ostetrica si parla in Italia solo da alcuni anni e non molto, eppure anche nel nostro paese le donne subiscono durante il parto, fortunatamente non sempre, diverse violazioni. Bastano,a riguardo, solo le parole dette da una donna che ha partorito di recente in ospedale subendo maltrattamenti inaspettati: “ io sosterrò sempre la professionalità di migliaia e migliaia di ostetriche, medici ,ecc…..che ogni giorno fa’ del proprio meglio, ma la violenza ostetrica esiste e dobbiamo avere il coraggio di chiamarla per nome, proprio ed anche in nome di tutti quei professionisti che lavorano ogni giorno con impegno, passione e competenza e che, quindi ,non vanno assolutamente screditati”.



Colpite il 41% delle neomamme

L’indagine Doxa “Le donne e il parto” resa pubblica nel 2016 e condotta dall’ “Osservatorio sulla violenza ostetrica Italia ” e da altre Associazioni sociali in un arco temporale di 14 anni e durante il quale le donne, per la prima volta nel nostro paese, hanno condiviso le loro testimonianze di violenza ostetrica e ginecologica, ha denunciato che circa un milione di queste stesse donne aveva subito un atto di violenza ostetrica e un maltrattamento fisico-psicologico durante il parto; in pratica, come due mamme su dieci avessero subito qualche forma di violenza fisica o psichica definita come violenza ostetrica, e come oltre il 41% delle donne intervistate si fosse sentito leso nella dignità e integrità personale. Un dato allarmante era rappresentato dal 6% del campione che dichiarava di non volere altri figli come conseguenza diretta del trauma vissuto al primo parto, un dato questo che corrisponderebbe a circa 20.000 bambini non nati in Italia.

La campagna

Risultati, questi della campagna di sensibilizzazione di cui detto, che hanno ricevuto, però , in cambio ostilità e ridimensionamento del fenomeno. Già tre anni fa’, il tema della cosidetta “violenza ostetrica” è stato oggetto di nostra trattazione e considerazioni su La repubblica . Considerazioni tese a sottolineare che l’assistenza alla nascita debba essere garantita nel rispetto dei diritti e della dignità della donna e del neonato, cioè della maternità in generale. Perché, per quanto possa sembrare incredibile, tutto ciò non è affatto scontato.

Le normative

Da allora, sono stati due in sede internazionale i passi avanti istituzionali decisivi nell’inquadrare correttamente e contrastare la “violenza ostetrica” : a) l’ approvazione (del 3 ottobre 2019),da parte dell’Assemblea del Consiglio d’Europa, della risoluzione verso la “violenza ostetrica e ginecologica” e che prevede sanzioni contro il personale sanitario la cui assistenza alla nascita non sia fornita nel rispetto dei diritti e della dignità umana; risoluzione, questa, che assume particolare valore sociale-politico perchè riconosce, e questa è la novità, la “violenza ostetrica” come violazione dei diritti umani qualificando la violenza ostetrica e ginecologica e i maltrattamenti durante il parto come violenza di genere nel quadro normativo della “Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica “ del 2011,e richiamando gli Stati membri a prevedere meccanismi che permettano di effettuare denunce e provvedere all’assistenza alle donne vittime; b) il Rapporto annuale ( del 4 ottobre 2019) presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Onu),il primo in questo senso, che ha evidenziato che “anche queste forme di maltrattamento e violenza rientrano sotto l’articolo 1 della Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne”.

Attualmente in Italia non esiste una legge specifica sulla violenza ostetrica e ginecologica; quella che era nata nel 2016 come proposta di legge “Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico ,presentata alla Camera dei Deputati ”come primo passo per responsabilizzare il personale medico e rafforzare le linee guida dell’OMS sul parto fisiologico”, non ha trovato favorevole consenso. Va ricordato, tuttavia, che l’Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul e la Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e che è tenuta ad attivarsi per porre in essere le linee guida e le raccomandazioni più aggiornate dell’OMS che sanciscono il diritto delle donne a un’esperienza positiva della gravidanza e del parto.

Aspettando una legge in Italia

In attesa che ben venga presto nel nostro paese una legge che faccia rispettare le migliori pratiche dell’assistenza e che tuteli i diritti delle donne e dei neonati nel percorso nascita, e al fine di aumentare la consapevolezza e contrastare il fenomeno della violenza ostetrica è necessario, secondo gli obiettivi sanciti dalla risoluzione europea, mettere in piedi anche un sistema di prevenzione, controllo, rendicontazione e ,se necessario, di sanzione. Servono, quindi, oltre alle leggi, anche politiche e strategie nazionali a favore della salute riproduttiva in senso lato, quali una maggiore informazione, l’introduzione dei temi legati alla violenza ostetrica nella formazione dei giovani medici e del personale sanitario ma anche di avvocati e giudici; così come necessariamente avvertite sono le procedure per le denunce in caso di violazione.

Aiutare gli operatori sanitari

Non ultimo, devono essere create condizioni di lavoro favorevoli e dignitose per gli operatori sanitari che non solo devono essere supportati, ma anche essere soggetti a supervisioni per prevenire nell’assistenza fornita attitudini negative che possono perpetuare il maltrattamento verso le donne( perché “violente possono essere anche le parole dette da un operatore distratto”, testimonia così una donna ancor oggi insoddisfatta e incompresa per la modalità e il modo con cui è stata assistita alla nascita del suo bambino).

L’auspicio è che tutte le forze istituzionali del nostro paese, nessuna esclusa, che sono coinvolte nella battaglia verso questo, purtroppo, reale e preoccupante fenomeno sociale, si possano unire e confrontare tra loro, ognuna per propria competenza, nell’interesse di mettere in atto le più sicure misure di prevenzione e di contrasto, promuovendo non solo un’assistenza rispettosa alla maternità ma anche, al tempo stesso, una sempre migliore protezione alle donne già vittime di violenza ostetrica e ginecologica.





Emilio Piccione è ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Già Presidente della Società Italiana per la Psicosomatica in Ginecologia e Ostetricia