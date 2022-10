Violenza inaudita verso un gatto di 5 settimane: le conseguenze potrebbero ucciderlo

A causa di una violenza davvero inaudita il piccolo gatto di nome Star rischia conseguenze davvero gravi per la sua vita.

La crudeltà dell’essere umano sembra non avere limiti e non fermarsi neanche davanti ad un piccolo essere indifeso. Un piccolissimo felino di nome Star necessità di un importantissimo intervento per far si che possa continuare a vivere la sua giovane vita. Il gatto è stato trovato in condizioni davvero pessime, abbandonato e con i segni di una violenza davvero inaudita. A causa di ciò che gli è stato fatto potrebbe non sopravvivere e l’operazione è così costosa che il rifugio in cui si trova non riesce ad affrontare da solo la spesa.

Le conseguenze per il gatto potrebbero essere fatali, in cerca di fondi per l’intervento

Leggere di certe storie fa davvero male al cuore. L’essere umano è capace di una violenza e una cattiveria che può arrivare a livelli davvero inimmaginabili. E purtroppo a fare le spese di questa inutile ferocia sono spesso gli esseri più indifesi. Questo è quello che è successo a un piccolissimo gattino di sole 5 settimane, trovato abbandonato sotto una grondaia in un giorno di pioggia e con i chiari ed evidenti segni di una violenza subita.

Il piccolo felino infatti quando è stato recuperato era ricoperto di sangue e ad un’occhiata più attenta si poteva vedere come la sua bocca fosse gravemente ferita.

Il gatto, chiamato poi Star, era davvero piccolissimo e pesava solamente cento grammi. Era così piccolo da poter essere tenuto nel palmo di una mano. Purtroppo per lui però chi ha deciso che quel giorno gli avrebbe dovuto fare del male non si è lasciato intenerire dalle sue dimensioni. L’animale è stato probabilmente preso violentemente a calci e questo feroce attacco gli ha causato una gravissima frattura alla mandibola, denti spaccati e persino le gengive staccate dalla mascella. Qualcosa di davvero terribile e meschino!

Per sua fortuna però Star è stato trovato da un volontario del County Cat Indoor Only Rescue & Sanctuary di Liverpool che ha subito deciso di portarlo nella struttura per potergli donare le prime cure e per capire cosa poter fare successivamente.

Quando il gattino è stato trovato e trasportato presso la struttura non smetteva di tremare, era davvero impaurito e dolorante. Qualche tempo dopo sembra che si sia tranquillizzato ma le sue condizioni di salute continuano a preoccupare. La violenza ricevuta dal gatto ha portato infatti a delle conseguenze davvero gravi . La mascella del gatto si è infatti saldata in modo tale che lui non possa aprire più la sua bocca e l’unico modo per nutrirlo è quello di dargli del cibo attraverso una siringa. Dopo tutto il sangue che ha perso e il suo peso davvero esiguo, continuare a dargli così da mangiare potrebbe non essere abbastanza per la sua sopravvivenza. Per il povero e sfortunato gatto è infatti necessario un importante intervento per potergli salvare la vita. L’operazione è però davvero costosa e la proprietaria del rifugio ha purtroppo dichiarato di non riuscire a coprire tutte le spese e sono dunque alla ricerca di donazioni. (G. M.)