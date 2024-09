Violenza in Pronto Soccorso: Dottoressa Aggredita da Paziente e Parente a Nocera

Le aggressioni ai professionisti della salute continuano a destare preoccupazione in Italia. Dopo i recenti incidenti all’ospedale di Foggia, un nuovo episodio di violenza si è verificato in Campania, precisamente presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Una dottoressa del pronto soccorso è stata aggredita da una paziente e da un familiare di quest’ultima, subendo calci e pugni.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 13 settembre e ha visto la dottoressa presa di mira dalla paziente, che ha inizialmente cominciato a insultarla verbalmente. Questa escalation di aggressività è poi sfociata in una violenza fisica, con la paziente e la sua parente che hanno attaccato la dottoressa.

La direzione dell’ospedale ha immediatamente allertato la polizia, che è intervenuta sul posto. In seguito all’accaduto, l’Azienda sanitaria di Salerno ha denunciato l’accaduto e le autorità sono attualmente impegnate a indagare per ricostruire i dettagli dell’incidente. Gennaro Sosto, direttore generale dell’Azienda sanitaria, ha espresso il profondo sgomento riguardo a questi eventi ingiustificabili di violenza nei confronti di chi per professione si dedica quotidianamente alla cura delle persone.

Nella nota ufficiale, Sosto ha sottolineato l’importanza di non rimanere in silenzio di fronte a tali violenze e ha invocato un intervento legislativo rapido per proteggere il personale del Servizio sanitario nazionale (SSN). Ha dichiarato: “Siamo al fianco dei nostri professionisti e attiveremo ogni utile iniziativa per tutelare la salute e l’incolumità dei medici e degli infermieri dei nostri ospedali”.

Questo incidente si inserisce in un contesto in cui la violenza nei confronti del personale sanitario è diventata una preoccupazione crescente, con richieste di maggiore protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro per i professionisti che operano in ambienti ad alta pressione come i pronto soccorso. Questo episodio aggiunge peso alla necessità di misure preventive e di protezione per garantire un ambiente di lavoro sicuro per chi si dedica alla cura della salute altrui.