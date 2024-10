Violenza domestica a Roma: arrestato per aggressione a una donna anziana e tentato stupro della figlia disabile

A Roma, un uomo di 31 anni senza fissa dimora ha aggredito una donna di 72 anni e ha molestato la figlia disabile di 36 anni all’interno del loro appartamento in viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano. L’episodio è avvenuto la mattina presto, quando l’uomo ha iniziato a bussare insistentemente alla porta delle due donne. La padrona di casa, credendo che si trattasse di un operaio, ha aperto la porta, ma l’intruso è entrato spintonandola.

Una volta all’interno, ha aggredito anche la figlia, che era accorsa in aiuto della madre. Durante l’aggressione, la donna è caduta a terra e l’uomo si è sdraiato sopra di lei, iniziando a strangolarla e molestandola sessualmente. Durante il tumulto, una vicina, attirata dalle urla, è intervenuta per difendere le due donne, ma è stata anch’essa spintonata con violenza.

La polizia, allertata, ha fermato l’aggressore all’interno dell’appartamento e lo ha denunciato per violenza privata, violazione di domicilio e percosse. Le indagini sono ancora in corso per stabilire se l’uomo avesse intenzioni di rubare, poiché non è chiaro se fosse entrato con tale intento. Gli agenti del commissariato Salario Parioli hanno raccolto le testimonianze dei vicini per ottenere maggiori dettagli sulla vicenda.

Poche ore prima dell’aggressione, l’uomo aveva creato scompiglio presso l’ufficio locale dell’INPS, avanzando richieste inopportune e venendo successivamente cacciato. Dopo aver lasciato l’ufficio, si è diretto verso l’appartamento delle due donne, dando inizio all’aggressione.

Questo incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere, e la polizia sta indagando per verificare se l’uomo abbia compiuto atti simili in precedenza nella zona. L’accaduto ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti, sottolineando la necessità di maggiore protezione per le persone vulnerabili e di interventi efficaci per gestire situazioni di emergenza come questa.