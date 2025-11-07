Violenza di Stato e sicurezza nelle favelas di Rio de Janeiro

Il recente intervento di polizia denominato “Operação Contenção” a Rio de Janeiro ha sollevato dibattiti significativi sulla sicurezza pubblica e i diritti umani. Questa operazione, che ha coinvolto oltre 2.500 agenti e centinaia di arresti in aree come Alemão e Penha, ha avuto un impatto mortale, con più di cento vittime, tra cui civili innocenti. Si tratta di un evento che richiede un’analisi normativa sul concetto di Stato di diritto e sull’uso legittimo della forza da parte delle autorità.

Il diritto alla sicurezza è riconosciuto in Brasile, ma non può giustificare la sospensione delle garanzie fondamentali. Le operazioni di polizia devono rispettare il principio di proporzionalità nell’uso della forza. La Costituzione brasiliana stabilisce che lo Stato è responsabile per i danni causati dai propri agenti se vi è abuso. In passato, la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha già dichiarato responsabilità statale per l’uso eccessivo della forza nelle favelas, evidenziando la violazione dei diritti umani.

La retorica diffusa che definisce come “un buon delinquente è un delinquente morto” riflette una distorsione del diritto penale, spostando l’attenzione dalla responsabilità individuale alla pericolosità sociale. Questo approccio mette a rischio le garanzie procedurali e spinge verso un “Stato di sicurezza”, in conflitto con il principio di legalità.

Le problematiche delle favelas mostrano una discriminazione strutturata, con conseguenze gravi per le popolazioni emarginate. È necessario un cambiamento radicale nella gestione della sicurezza, fondato su legalità, professionalizzazione delle forze di polizia e partecipazione comunitaria. Solo tramite riforme significative sarà possibile restituire legittimità alla polizia e garantire la protezione dei diritti fondamentali.