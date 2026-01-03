Violenza di genere in Italia

La violenza non è un evento improvviso, ma un fenomeno che scorre sotto la superficie, alimentato dall’indifferenza, dai ritardi e dalla solitudine. La violenza di genere rappresenta un’emergenza nel paese, con numeri allarmanti: 76 donne uccise dall’1 gennaio all’8 novembre, la maggior parte dei quali in ambito familiare o affettivo.

Dietro le statistiche ci sono volti e storie, come quella di Nunzia Cappitelli, uccisa a Napoli in un contesto di violenza domestica, o il caso del piccolo Giovanni, ucciso dalla madre. La violenza non risparmia anche altre fasce, come il 22enne accoltellato dal branco a Milano, rimasto invalido.

A Roma, le denunce per presunti stupri al liceo Giulio Cesare mostrano come la violenza possa insinuarsi anche negli ambienti scolastici. Sempre nella Capitale, una 18enne è stata aggredita e violentata in un parco mentre il fidanzato veniva immobilizzato.

Recentemente, il Parlamento ha approvato una nuova legge che introduce il femminicidio come reato autonomo, non più solo come aggravante dell’omicidio. Nei casi più gravi, è previsto anche l’ergastolo. Tale riforma riconosce la specificità culturale e sociale della violenza contro le donne. È inoltre attesa una ridefinizione del reato di stupro per stabilire che qualsiasi atto sessuale senza consenso esplicito sia considerato violenza.

Tuttavia, l’iter parlamentare procede a rilento fra rinvii, divisioni politiche e critiche. Nel frattempo, la realtà corre più veloce delle leggi: i Pronto Soccorso continuano a registrare accessi per aggressioni, i centri antiviolenza sono sovraccarichi e molte vittime non denunciano per paura, dipendenza economica o isolamento.

In questo scenario, la psicologia trova importante spazio nel riconoscimento precoce della violenza, in particolare di quella psicologica ed economica, spesso più difficili da individuare e dimostrare. Il progetto “Il ruolo della psicologia nella prevenzione e nel contrasto della violenza psicologica ed economica”, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha coinvolto 875 psicologi lombardi e emerge che circa il 90% dei partecipanti considera la violenza di genere una priorità assoluta per l’intervento professionale.

Le strategie ritenute più efficaci prevedono un lavoro interdisciplinare, percorsi di empowerment per le vittime e un totale riconoscimento sociale della professione psicologica. La violenza di genere è un fenomeno complesso che richiede interventi precoci nei contesti della quotidianità. La sinergia tra istituzioni e professionisti è decisiva per rafforzare prevenzione e tutela delle vittime. L’Italia si trova così davanti a una sfida non solo repressiva, ma soprattutto culturale e sociale.