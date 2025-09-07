Violenza di genere e disabilità: la doppia discriminazione in Italia

La violenza di genere colpisce in modo significativo le persone con disabilità, in particolare le donne affette da disturbi psichiatrici. Si osserva una condizione di doppia discriminazione a causa dell’intersezione tra genere e malattia mentale. Queste donne, spesso a causa della loro vulnerabilità, sono esposte a barriere strutturali nell’accesso alla giustizia e ai servizi di supporto.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali, il rischio di subire violenza per le donne con disabilità, comprese quelle psichiche, è fino a tre volte superiore rispetto alle donne senza disabilità. In Italia, ricerche evidenziano che la violenza contro le donne con disturbi mentali è frequente, ma raramente denunciata, spesso a causa della dipendenza dai caregiver, che possono essere coinvolti in dinamiche abusive.

Queste donne vivono una forma di marginalizzazione che le rende vulnerabili a diversi livelli: come donne, come persone con disabilità, e come soggetti stigmatizzati da diagnosi psichiatriche. La cultura dominante contribuisce a questa stigmatizzazione, descrivendo le persone con disturbi psichici come inattendibili o pericolose. Di conseguenza, la loro testimonianza può essere disregardata, e gli aggressori, spesso protetti da legami familiari, restano impuniti.

Il progetto europeo Mind the Gap affronta queste problematiche attraverso modelli integrati di intervento, mirando a migliorare la risposta istituzionale e la formazione degli operatori. È necessaria una maggiore attenzione all’ascolto, all’accoglienza e al rispetto dell’autodeterminazione delle donne con disturbi mentali. L’implementazione di un sistema efficiente di protezione e prevenzione, unitamente alla promozione di un’educazione che valorizzi la diversità, è essenziale per contrastare la violenza contro questa vulnerabile categoria di donne.