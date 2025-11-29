Violenza di genere a Castello Cabiaglio

Venerdì 5 dicembre 2025 si terrà un incontro presso la Biblioteca del Comune di Castello Cabiaglio per riflettere insieme sul problema della violenza di genere. L’evento ha l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di meditazione sul tema della violenza di genere, al fine di prevenire e contrastare questa problematica.

Il programma dell’incontro sarà strutturato su un doppio focus: da un lato, verrà analizzato il compendio delle norme e l’iter giuridico concernente i reati di violenza di genere, con particolare attenzione agli strumenti di tutela preventiva apprestati dall’ordinamento. Dall’altro, si procederà a esplorare le cause e le conseguenze psicologiche e sociali che coinvolgono e influenzano i soggetti interessati dalla violenza di genere. Interverranno come relatori gli avvocati Valentina Commisso e Giorgio Andrea Macchi, nonché lo psicologo e psicoterapeuta dott. Gianmarco Simeoni.

Nel corso dell’incontro saranno presentate anche alcune iniziative di rilievo, come il progetto “i Rifugi”, nato da un’idea della casa editrice Settenove in collaborazione con il “Percorso donna APS ed Emme Promozione”, con l’obiettivo di creare presidi territoriali antiviolenza. La Biblioteca del Comune di Castello Cabiaglio ha aderito a questa iniziativa e le sue volontarie hanno ricevuto una formazione specifica sul tema della violenza di genere e sul suo contrasto attivo.

Inoltre, verrà presentato il progetto “Posto Occupato”, promosso e sostenuto dall’associazione Il Bosco Verde APS, che vuole sensibilizzare la cittadinanza e le Istituzioni sul tema della violenza contro le donne, attraverso la creazione di uno spazio simbolico. L’iniziativa è aperta a tutti e si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale di Castello Cabiaglio.