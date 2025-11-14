Violenza dei coloni in Cisgiordania: attacchi e scosse politiche

Decine di coloni israeliani mascherati hanno aggredito martedì due villaggi palestinesi nella Cisgiordania occupata, incendiando veicoli e devastando altre proprietà. I coloni hanno ingaggiato scontri con i soldati israeliani intervenuti per fermare la violenza, come confermato da funzionari delle due parti.

Questo attacco fa parte di una serie crescente di aggressioni da parte dei coloni contro i residenti palestinesi. La polizia israeliana ha annunciato l’arresto di quattro coloni, definendo l’episodio come “violenza estremista”. L’esercito ha riferito che quattro palestinesi sono rimasti feriti. Sui social media sono circolati video che mostrano camion incendiati e proprietà distrutte. La violenza dei coloni è aumentata, in particolare dalla guerra a Gaza e si è acutizzata nelle ultime settimane, un momento critico poiché i palestinesi stanno raccogliendo olive per la produzione dell’olio.

L’ufficio umanitario delle Nazioni Unite ha registrato un numero record di attacchi da parte dei coloni in Cisgiordania nel mese di ottobre, superando qualsiasi altro mese dal 2006, con oltre 260 incidenti segnalati. Palestinesi e attivisti per i diritti umani denunciano l’inazione dell’esercito e della polizia israeliana, accusati di non intervenire durante le aggressioni. Gli organi di polizia sono sotto la supervisione di Itamar Ben-Gvir, un ministro di estrema destra che sostiene gli interessi dei coloni.

Durante l’incidente, dopo le aggressioni nei villaggi di Beit Lid e Deir Sharaf, i coloni si sono ritirati in una zona industriale, dove hanno continuato a scontrarsi con i soldati, danneggiando un veicolo militare. Un funzionario palestinese ha descritto gli attacchi come parte di una strategia per espellere i palestinesi dalle loro terre, accusando Israele di coprire e proteggere i coloni.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato gli attacchi durante un incontro con il presidente palestinese Mahmoud Abbas a Parigi, avvertendo che la violenza dei coloni minaccia la stabilità della regione.