Violenza contro operatori sanitari a Trieste, serve sicurezza

Due infermiere del centro di salute mentale della Maddalena a Trieste sono state aggredite mentre svolgevano il loro lavoro e sono state costrette a ricorrere alle cure del pronto soccorso. La notizia è stata condivisa dal segretario regionale del sindacato Fials, Fabio Pototschnig.

L’incidente è avvenuto recentemente e ha comportato anche danneggiamenti agli arredi del centro. Sono stati aperti due casi di infortunio, i quali hanno avuto ripercussioni sulle attività e sull’assistenza agli altri utenti. Pototschnig ha sottolineato che, oltre alle lesioni fisiche, ci sono anche aspetti di violenza psicologica che colpiscono i professionisti. Questi episodi rendono il personale insicuro sul proprio posto di lavoro, aumentando la loro vulnerabilità.

Il segretario della Fials ha evidenziato che le segnalazioni di aggressioni alle persone che lavorano nel settore sanitario sono sempre più frequenti. Di fronte a questa situazione, è fondamentale adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale. Nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato ad aggredire chi è presente per fornire cura e assistenza.