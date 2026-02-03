13 C
Violenza contro gatti a Siracusa: richieste di giustizia

Un episodio recente ha suscitato indignazione per la violenza contro gli animali. Nerina, una gatta di una colonia a Siracusa, è stata colpita da un calcio all’interno di un distributore automatico, provocandole un trauma alla vescica. L’aggressore, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è stato denunciato. Una testimone, che conosceva la felina, ha allertato Lucy Ellul dell’associazione Lav Siracusa, che si è recata immediatamente sul posto.

Sara Leone, dell’area animali familiari di Lav, ha commentato l’accaduto definendolo inaccettabile e ha espresso la speranza che le forze dell’ordine possano identificare rapidamente l’aggressore. Ha sottolineato che è stata già presentata una denuncia, accompagnata dalle immagini registrate dalle telecamere.

L’associazione Lav ha condannato fermamente l’episodio, evidenziando che la violenza contro gli animali è un problema serio, spesso perpetrato da individui giovani. Anche il comune di Siracusa, tramite l’assessora Daniela Vasques, ha chiesto l’avvio di indagini approfondite e ha suggerito di esaminare le immagini delle telecamere di un supermercato vicino, dove potrebbe essere visibile il motorino dell’aggressore.

