Violenza All’Ospedale di Prato: Aggressione a Due Infermiere e un’Oss da Parte di un Paziente Psichiatrico

Attimi di terrore si sono verificati all’ospedale di Prato, dove un paziente ricoverato nel reparto di Psichiatria ha aggredito tre operatori sanitari, due infermiere e un’operatrice socio-sanitaria (Oss). L’episodio, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio presso l’ospedale Santo Stefano, è stato reso noto da Roberto Cesario, segretario del sindacato NurSind.

Secondo le ricostruzioni, le tre donne stavano cercando di allontanarsi dall’aggressore, ma una di esse, la più giovane, è stata afferrata per i capelli e trascinata lungo il corridoio. Si ipotizza che il paziente fosse un nordafricano proveniente da un centro di accoglienza, ricoverato presso l’ospedale da circa due giorni, e che l’aggressione sia scaturita dalla sua volontà di uscire.

La situazione è stata riportata dai media, con RaiNews che ha fornito dettagli sulla dinamica degli eventi. Fortunatamente, le guardie giurate e i carabinieri intervenuti sono riusciti a salvare la giovane infermiera dal violento assalto dell’uomo. Al momento non si conoscono i provvedimenti presi contro l’aggressore.

Roberto Cesario, nella sua nota inviata all’Adnkronos, ha evidenziato la gravità della situazione che gli infermieri affrontano quotidianamente nell’ospedale, sottolineando come si stia manifestando un’escalation di episodi violenti. Malgrado i ripetuti appelli rivolti alla direzione sanitaria e alle istituzioni affinché si prendano misure adeguate per proteggere il personale ospedaliero, Cesario ha ribadito che la situazione non può più essere tollerata e ha richiesto un incontro con la Prefettura.

La denuncia di aggressioni a operatori sanitari non è un’è novità. Recentemente, è stata segnalata l’aggressione di un medico al pronto soccorso di Napoli, segno di quanto questo fenomeno stia diventando un problema serio in molti ospedali italiani. Il segretario di NurSind conclude enfatizzando che l’ospedale non può essere considerato un luogo di fuga per le persone che affrontano gravi disagi psichici.