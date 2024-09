Violenza alla festa di Santa Rosalia: un giovane di 21 anni perde la vita, dodici feriti nel Ragusano

Una maxi rissa avvenuta a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, durante i festeggiamenti per Santa Rosalia, ha avuto un tragico epilogo con la morte di un giovane tunisino di 21 anni. L’episodio si è verificato la sera dell’8 settembre, quando, attorno alle 20, si è scatenata una violenta colluttazione che ha coinvolto almeno dodici persone. Durante la rissa, sono stati utilizzati coltelli; uno di questi ha colpito il giovane, inferta al petto, mentre si trovava tra via Garibaldi e via Giardino. Dopo il ferimento, è crollato a terra e ha perso la vita poco dopo.

Oltre alla vittima, altre due persone hanno subito ferite durante la rissa. Una di esse ha riportato una lesione alla mano ed è stata dimessa dall’ospedale durante la notte in stato di arresto. L’altra persona coinvolta, con una ferita alla testa, rimane sotto sorveglianza dei carabinieri, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Secondo le prime indagini, tutti i partecipanti alla rissa sarebbero di origine tunisina e si sarebbero serviti di almeno due armi da taglio.

Le autorità stanno attualmente cercando di ricostruire più in dettaglio la dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile dell’omicidio. Nei rilievi, sono state trovate ulteriori armi da taglio e gli inquirenti hanno già individuato colui che avrebbe inflitto il colpo mortale. Nel frattempo, il corpo della vittima è stato trasferito all’obitorio di Ragusa per l’autopsia.

Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di violenza giovanile che ha interessato anche altre aree, come la recente rissa avvenuta a Bologna, dove un sedicenne è morto in circostanze simili dopo un confronto con coetanei. Le indagini sono attive anche in questo caso, con un altro minorenne arrestato.

Tali eventi sollevano preoccupazioni riguardo la sicurezza pubblica e la crescente violenza tra i giovani, sollecitando le autorità a prendere misure più efficaci per prevenire simili episodi in futuro.