Violenza ad Anzio: 7 anni di condanna per gli aggressori

Nel 2021, una ragazza di 15 anni di Anzio è stata vittima di violenza sessuale da parte di alcuni compagni di scuola, tra cui un maggiorenne. L’incidente è avvenuto in un’abitazione e le violenze, avvenute dopo che le è stato offerto da bere, sono state registrate e diffuse sui social. La giovane, dopo aver subito abuso, è riuscita a fuggire e raccontare l’accaduto al macchinista di un treno, che ha avvisato i carabinieri.

Le indagini sono scattate immediatamente, e il video dell’aggressione ha aggravato la situazione degli aggressori. A causa del trauma subito, la vittima ha dovuto anche ritirarsi da scuola. Attualmente, la Corte ha avviato due procedimenti: il primo riguarda i minorenni coinvolti nella diffusione delle immagini, mentre il secondo si concentra sul giovane di 22 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale di gruppo, pedopornografia e condivisione di materiale intimo non consensuale.

I pubblici ministeri hanno richiesto una condanna di sette anni per il maggiorenne, in attesa dell’esito del processo, che rappresenta un passo cruciale per la giustizia in questo caso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it