Violenza a Milano: la Fondazione sotto shock dopo l'accaduto

Da StraNotizie
Violenza a Milano: la Fondazione sotto shock dopo l’accaduto

Un grave episodio ha colpito la Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi di Milano, dove è stato accolto Harouna Sangare, un venticinquenne originario del Mali. Sangare è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni a San Zenone al Lambro, dove il giovane lavorava.

Secondo Bledjan Beshiraj, direttore della Fondazione, Sangare si occupava di diverse attività, come carico e scarico delle merci e aiuto in cucina. Nonostante il suo scarso uso della lingua italiana, la Fondazione cercava di coinvolgerlo attivamente per migliorare la comunicazione.

Beshiraj ha affermato che dopo l’episodio di violenza, non ha notato segni di cambiamento nel comportamento di Sangare; il giovane si presentava puntuale e sembrava mantenere la sua routine. È stato solo il giorno dopo che ha appreso delle indagini in corso, avviate dai carabinieri.

La Fondazione ha immediatamente collaborato con le autorità, fornendo video delle telecamere di sorveglianza e consentendo la raccolta di campioni di DNA degli ospiti. Questa disponibilità ha ritenuto fondamentale per la ricostruzione dei fatti.

Quando Beshiraj ha visto l’immagine di Sangare tra le registrazioni, ha riconosciuto una “doccia fredda”. Tutti i membri della Fondazione sono rimasti scioccati dalla rivelazione, poiché si dedicano all’accoglienza e all’inclusione, valori che sono stati traditi dall’azione del giovane. Pur avendo tracciato un percorso di integrazione per Sangare permettendogli di apprendere la lingua e migliorare le proprie capacità, l’episodio ha rappresentato una rottura con i principi della Fondazione.

