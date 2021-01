Orrore a Santo Domingo: una donna originaria di Carpi è stata violentata e uccisa in casa e il suo corpo messo nel frigorifero, dove è stato scoperto dopo tre giorni. L’assassino in fuga si è costituito e ha confessato il delitto affermando di aver agito su commissione per circa tremial euro, promessi dalla ex moglie della vittima. La donna uccisa è Claudia Lepore, 59enne di Carpi, nel Modenese: la donna viveva da una decina d’anni a Santo Domingo dove aveva gestito un bed & breakfast.

L’assassino, secondo quanto riportato dai media locali, avrebbe accusato Ilaria Benati, ex moglie italiana della vittima, di averlo assoldato insieme al socio Jacopo Capasso per compiere il delitto e avere così diritto all’eredità. Entrambi i due italiani presunti mandanti sono stati arrestati.

Sembra che Claudia fosse intenzionata a tornare a vivere in Italia e che per questo aveva trascorso gran parte del 2019 a Carpi, città dove in passato aveva gestito il bar ‘Bel Ami’. Il suo assassino, il 46enne Antonio Lantigua, alias El Chino, secondo quando viene riportato dalla stampa dominicana, ha confessato di averla strangolata. L’uomo, che è stato arrestato, ha precedenti per omicidio.

Durante la fuga l’assassino ha usato la carta di credito della vittima e ha giocato a dadi, mangiato e bevuto con il denaro che aveva rubato. Agli inquirenti l’uomo ha però detto che il delitto gli era stato commissionato per 200mila pesos, equivalenti a poco meno di tremila euro.

La notizia dell’omicidio sul quotidiano Listin Diario di Santo Domingo

Il caso viene seguito dalla Farnesina: “L’ambasciata d’Italia a Santo Domingo, in stretto raccordo con la Farnesina, segue fin dall’inizio la vicenda della connazionale deceduta, in costante contatto con le autorita’ locali e con i familiari, cui presta la massima assistenza”, hanno riferito fonti del ministero degli Esteri.