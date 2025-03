Violentata e minacciata con un fucile a Roma, tre arresti

Tre persone sono state arrestate a Roma per violenza sessuale ai danni di una donna, picchiata e minacciata con un fucile. I Carabinieri di San Sebastiano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti di due indiani di 31 e 33 anni e di un pakistano di 30 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali. Sono indagati per violenza sessuale di gruppo e detenzione illegale di arma comune da sparo.

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima, trovata in stato confusionale il 14 ottobre nel parco della Caffarella. La donna ha raccontato di essere stata aggredita quella stessa notte all’interno di una baracca. Dopo aver incontrato un conoscente in viale Palmiro Togliatti e aver chiesto una dose di crack, è stata convinta a seguirlo in una baracca dove erano presenti altri due uomini. Dopo aver assunto la droga, al rifiuto di avere rapporti sessuali, è stata picchiata e costretta a subire le violenze da entrambi.

La vittima ha anche riferito di essere stata minacciata con un fucile e di aver subito ulteriori violenze sessuali in una zona boscosa, svegliandosi successivamente in stato confusionale. Le indagini, che hanno coinvolto l’analisi delle telecamere di sorveglianza e l’interrogatorio di testimoni, hanno fornito gravi indizi contro i tre uomini. I Carabinieri hanno poi rinvenuto un fucile monocanna calibro 28 e sei munizioni all’interno della baracca, corroborando ulteriormente le accuse.