Violazione del regolamento al Grande Fratello: “Ha spostato le telecamere”

Negli ultimi giorni, Tommaso Franchi è stato al centro di polemiche sui social, accusato di aver violato il regolamento del Grande Fratello. Molti utenti su Twitter hanno riportato le sue presunte ammissioni di aver manomesso o addirittura ruotato le telecamere della casa. In una clip diffusa sulla piattaforma di Elon Musk, si sente Tommaso che, ridendo e vantandosi con i suoi compagni Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice, afferma: “Anche ora c’ho proprio la telecamera puntata. Appena si gira la telecamera vi dico… A me mi è preso il matto in questi giorni, ora poi vi racconto. Io fo come mi pare. Le giro come voglio [le telecamere?]. Appena mi inquadrano io le giro. Se loro mi hanno detto qualcosa? Sì!”. Questa affermazione sembra riferirsi alle telecamere, e in tal caso costituirebbe una chiara violazione alle regole.

Alle 3:48, Tommaso ribadisce di essere in preda a un raptus e di aver girato le telecamere negli ultimi giorni. Gli utenti si domandano se questo comportamento rientri nel regolamento del programma. Riferimenti a violazioni simili si trovano nel passato del Grande Fratello: due anni fa, alcuni concorrenti furono sanzionati per aver effettivamente manomesso microfoni e telecamere. In quel frangente, non si trattava di semplici sospetti degli utenti, ma la produzione si accorse dell’infrazione e Alfonso Signorini smascherò i colpevoli in diretta, con tanto di busta nera.

Quattro dei concorrenti coinvolti, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria, vennero coinvolti in una situazione nella quale si rinchiusero in un furgone e cospirarono, commettendo una grave infrazione. Signorini sottolineò che avevano fatto trapelare informazioni che avrebbero dovuto rimanere riservate, e alcuni di loro manomettero i microfoni ambientali. La situazione emerse dopo una cena romantica concessa dal programma ai primi due, che culminò in eventi imprevisti. La convinzione che avessero agito senza rischiare venne a cadere, sottolineando che in casa il silenzio non paga. La vicenda di Tommaso Franchi riporta così alla memoria queste precedenti violazioni e le conseguenze che comportano.