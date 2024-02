Violazione del regolamento al Grande Fratello: gieffini beccati di notte

Nelle ultime settimane sono diversi i gieffini (tra cui Anita, Letizia, Paolo, Greta, Giuseppe e Rosy) che durante la giornata dicono frasi come ‘ne parliamo meglio stanotte’, ‘non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo‘. Ed è chiaro che i concorrenti si riferiscano all’orario in cui viene sospesa la diretta (quest’anno il live sul sito del Grande Fratello e su Mediaset Extra chiude alle 2:00). Ma cosa avranno di così segreto da dirsi gli inquilini? Grazie ad un piccolo sforamento della diretta adesso abbiamo la risposta. Ieri sera infatti c’è stata una violazione del regolamento del programma, con tanto di riunione con foglio e penna per parlare di uscite e pare anche di nomination.

Dopo era Beatrice che fa strategia vero? Loro addirittura hanno scritto su un foglio come muoversi per le nomination.🤡🤡🤡#grandefratello — AnDrEA (@andrea9737268) February 1, 2024

Violazione del regolamento al Grande Fratello: tre gieffini confabulano con carta e penna.

Pochi minuti dopo le due, la regia 2 ha trasmesso le immagini di Anita, Rosy e Giuseppe riuniti su un letto, armati di carta e penna e intenti a parlare di uscite, televoto e nomination. La Olivieri rivolgendosi ai due amici ha detto: “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua [indica qualcosa sul foglio]… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“.

Giuseppe ha replicato: “L’unica speranza è che se uno non esce qua [indica qualcosa sul foglio], è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…”

Se gli autori confermeranno che questa riunione dal sapore carbonaro era incentrata davvero sulle nomination e non sul Fantasanremo o sulle strategie per gli scacchi, allora si tratterebbe davvero di una vera violazione del regolamento. Fa sorridere che questi tre gieffini siano tra quelli che hanno accusato in più occasioni Beatrice e Vittorio di parlare senza microfono. Effettivamente è più comodo usare direttamente un bel quadernino.

Ennesima prova che la chiusura della diretta alle 2 è pura…