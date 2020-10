“Qui si tratta di resistere fino all’estate. Come facciamo a resistere così a lungo, chiudendo il paese? Non è possibile”. Sono le parole della professoressa Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, a L’aria che tira. “Abbiamo creato tante aspettative, poi vedremo che con l’arrivo del vaccino le cose non cambieranno così tanto e le persone si arrabbieranno”, aggiunge. “Il vaccino verrà registrato entro l’anno, le prime dosi arriveranno in primavera e potranno essere somministrate ad un numero ristretto di persone. Serviranno due somministrazioni, con un richiamo dopo la prima dose: i tempi si allungano. Il vaccino serve a ridurre i sintomi, non impedisce la diffusione dell’infezione da parte di chi è vaccinato”, dice ancora.

Fonte