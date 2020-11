“Aver avuto di recente un raffreddore non mette al riparo” da Covid-19, “ma attenua la sintomatologia. Quindi ci si contagia, ma il rischio di sviluppare la malattia in forma severa è minore”. Lo sottolinea l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, segnalando i risultati di “uno studio in pubblicazione” che “ha analizzato il ruolo dell’esposizione ad altri Coronavirus (i 4 Coronavirus che causano raffreddori stagionali) sull’infezione da Sars-CoV-2″. “Questo – spiega la scienziata su Facebook – potrebbe dipendere dalla stimolazione del sistema immunitario e dalla generazione di cellule (linfociti) della memoria, in grado di attivarsi poi rapidamente quando, dopo aver affrontato un Coronavirus stagionale, dovessero incontrare il Sars-Cov-2. E poiché i bambini sono i più esposti ai raffreddori stagionali, potrebbe anche fornire una plausibile spiegazione al fatto che Covid-19 si manifesti in forma lieve nella popolazione pediatrica. Quanto durerebbe questa protezione? Purtroppo, questo ancora non si sa”.

Fonte