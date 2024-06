Vinòforum 2024 porta la Cucina d’Autore al Circo Massimo

Da lunedì 17 a domenica 23 giugno

Si avvicina il debutto di Vinòforum 2024 al Circo Massimo, l’evento che da anni rende Roma portavoce delle grandi eccellenze enologiche e gastronomiche italiane, attraverso degustazioni, focus tematici e incontri business oriented, oltre che a momenti dedicati all’alta ristorazione e alle tradizioni culinarie per il grande pubblico.

“Per Vinòforum 2024 abbiamo studiato un calendario di eventi che vedono il cibo abbinarsi non solo al vino, ma anche alla birra e agli spirits, – dichiara Emiliano De Venuti, CEO di Vinòforum. L’obiettivo è quello di rendere il nostro evento uno spazio unico in cui si creano sinergie eccezionali tra il mondo della cucina, il mondo della produzione alimentare ed enologica e il mondo degli addetti ai lavori, che con la loro competenza riescono ad esaltare tutti gli ingredienti restituendo al pubblico creazioni uniche per il palato. In questo contesto, Vinòforum darà spazio non solo al fine dining con le The Night Dinner, ma anche alle tradizioni culinarie che persistono nel tempo, grazie al lavoro dei ristoratori del territorio che saranno presenti all’interno dei Temporary Restaurant”.

Anche in questa edizione, le cene The Night Dinner, verranno realizzate in collaborazione con grandi partner come il Pastificio La Molisana ed Hendrick’s Gin del gruppo William Grant & Sons, celebre produttore scozzese di whisky, distribuito in Italia da Velier.

Sette serate in cui si alterneranno sette grandi chef che seguendo il tema di questa nuova edizione, “Narrative Culinarie”, racconteranno attraverso i propri piatti la conservazione e l’evoluzione del sapere tradizionale, regalando agli ospiti un’esperienza di riconnessione e autenticità a 360 gradi, fatta di musica, cibo e abbinamenti. Si inizia lunedì 17 giugno con lo chef Pierluigi Gallo di Achilli al Parlamento (Roma), martedì 18 giugno sarà il turno di Salvo Cravero del Ristorante Pepe Nero (Viterbo), seguito mercoledì 19 giugno da Giampiero Cesarini di Faro Capel Rosso (Isola del Giglio). Giovedì 20 giugno entrerà in scena il giovane Fabio Doderochef del Metis (Roma) e venerdì 21 giugno Andrea Pasqualucci del Moma (Roma) aprirà il weekend, seguito sabato 22 giugno, da Andrea Impero di Elementi (Mezzocorona) e domenica 23 giugno da Stefano Marzetti del Mirabelle (Roma).

In abbinamento ad ogni piatto, Massimo D’Addezio (Chorus Cafè Roma) con il supporto di Velier, storica casa di distribuzione italiana di liquori, creerà una carta dei cocktail con i distillati come Hendrick’s Gin, Monkey Shoulder Whisky e The Balvenie Whisky. Vedremo come Hendrick’s Orbium, gin chinato, infuso con chinino e assenzio, viste le sue caratteristiche amaricanti, contrasterà la “crioestrazione di cipolla di Cannara e parmigiano di 120 mesi”. Oppure come Monkey Shoulder Blended Scotch Whisky, con le sue insite note di miele e uno sciroppo bruno con Maldon, incontrerà una “crema di pecorino e il suo nero”. E ancora, come Hendrick’s Flora Adora accompagnerà un bue alla vaccinara, con il suo bouquet floreale e la capacità di lasciare la bocca pulita dopo ogni boccone.