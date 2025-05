Vinobus Etna: Scopri il Vino e i Sapori dell’Etna!

È stato inaugurato il progetto “Vinobus Etna Wine Bus”, ideato dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, per offrire un’esperienza enogastronomica autentica ai visitatori del versante sud, sud-est ed est dell’Etna. Il servizio navetta, con partenza dal centro di Catania, è dedicato ai turisti che vogliono esplorare la zona a piedi. Il tour prevede soste in cantine, aziende agricole e luoghi di interesse gastronomico, partendo dalla Riviera dei Ciclopi.

Il viaggio inaugurale ha riunito ospiti tra cui giornalisti e operatori turistici. Partiti da piazza Stesicoro, i partecipanti hanno visitato Acitrezza per ammirare i Faraglioni, poi si sono recati all’azienda vinicola Scudero, dove hanno potuto degustare vini e specialità locali. Successivamente, il tour è proseguito a Sant’Agata li Battiati, con una visita al Parco Paternò del Toscano, dove si è tenuta un’altra degustazione guidata dai produttori locali.

Il servizio sarà attivo ogni mercoledì e domenica, partendo da tre punti strategici di Catania: piazza Stesicoro, piazza Scammacca e Stazione Centrale. È possibile prenotare tour privati su richiesta. I biglietti sono acquistabili online. La presidente Gina Russo sottolinea che il Vinobus offre un’opportunità per scoprire un territorio splendido in modo sostenibile. La direttrice Marika Mannino mette in evidenza la facilità e la ricchezza di contenuti del servizio, progettato per soddisfare le esigenze del turismo contemporaneo e promuovere un turismo esperienziale e integrato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net