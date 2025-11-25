Vino sfuso in Europa

Il vino sfuso ha registrato risultati solidi nella prima metà dell’anno, con un calo del -0,3%, mentre gli spumanti hanno registrato un calo del -0,4% e i vini fermi del -3,1%. Nel segmento del vino sfuso, alcune dinamiche sono diverse da quelle del vino in generale, ad esempio le esportazioni di vini rossi e rosati allo stato indifferenziato in Europa sono aumentate del 3,4%, mentre quelle di vini bianchi sono diminuite dell’1,4%.

Rodolphe Lameyse, CEO di Vinexposium, ha commentato che il vino sfuso emerge come un’eccezione degna di nota in un contesto di instabilità economica e geopolitica, resistendo, innovando e ponendosi come leva strategica per ridefinire i modelli di produzione e distribuzione su scala globale. I cambiamenti in corso stanno ridisegnando le catene di approvvigionamento, la logistica, i formati e la sostenibilità economica del settore.

Ad Amsterdam sono attesi oltre 240 espositori provenienti da 25 paesi e buyer da 60 mercati, che rappresentano quasi l’80% del commercio globale di vino sfuso. Alla Wine Bulk World Exhibition, oltre al vino sfuso, ci saranno anche distillati sfusi con distillerie come Distilleria de La Tour, Angus Dundee Distillers, Casa Maestri Tequila, O’Neill Vintners & Distillers, Distilleria de Labourdonnais e Gekkeikan, che rappresentano un segmento alla ricerca di flessibilità, ottimizzazione dei trasporti e riduzione dell’impronta di carbonio.