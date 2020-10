Taurasi ‘Vigna Quattro Confini’, Aglianico ‘Passo Del Lupo’, Greco Di Tufo ‘Terra D’Uva’, Greco Di Tufo ‘Campania Due Chicchi’, Fiano di Avellino ‘Sequenzha’. E poi l’orgoglio della verde Irpinia: il Greco Di Tufo ‘Vigna Cicogna’. L’Azienda Agricola Benito Ferrara (www.benitoferrara.com) nasce nella seconda metà del secolo scorso per volontà di Benito Ferrara, visionario viticoltore che alla sapienza della spremitura artigianale e delle antiche botti univa parole di saggezza per chi si portava sulle colline della Frazione San Paolo, a Tufo (AV), per visitare la cantina. Pietre antiche e botti, profumo di mosto e sempre un sorriso tra il velluto dei panni contadini.

