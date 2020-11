Nella scelta dei vini, soprattutto quelli di alta qualità (fine wines), il brand – in particolare delle aziende ‘storiche’ che da più tempo operano sul mercato – è rimasto in tempi di pandemia uno dei principali criteri di scelta da parte dei ristoratori nella formulazione della propria offerta in wine list (lo pensa l’84% degli intervistati), prima ancora dei premi sulle guide (63%) o della denominazione nota/famosa (52%). E’ quanto emerge da una ricerca di Nomisma Wine Monitor per I Grandi Marchi sul mercato nazionale e i cui risultati definitivi saranno presentati, Covid permettendo, tra fine anno e inizio 2021.

