Vino italiano: rilancio e strategie per nuovi mercati globali

Il settore vitivinicolo italiano affronta notevoli sfide, tra cui l’impatto dei dazi statunitensi. Secondo Andrea Tiso, presidente di Confeuro, è fondamentale rivedere la narrazione attorno al vino e adottare strategie per espandere i mercati globali.

Durante il recente Tavolo del vino tenutosi a Palazzo Chigi, Tiso ha evidenziato come il comparto sia stato soggetto a una continua critica mediática, spesso influenzata da interpretazioni poco accurate di organismi internazionali come l’OMS. Queste dichiarazioni tendono a trattare tutte le bevande alcoliche allo stesso modo, trascurando la differenza tra consumo responsabile e abuso. Tiso ha sottolineato la necessità di valorizzare il vino come parte della dieta mediterranea e del patrimonio culturale italiano, evidenziando la sua importanza come prodotto agricolo e alimentare.

Confeuro avverte che è essenziale non limitarsi al mercato americano per salvaguardare la filiera vinicola. Tiso ha messo in guardia contro il rischio di compromettere il futuro del vino italiano legandolo esclusivamente alle dinamiche commerciali con gli Stati Uniti. È imperativo stimolare la presenza nei mercati in crescita, promuovendo il vino italiano come simbolo di qualità e tradizione.

Tiso ha inoltre espresso la disponibilità di Confeuro a collaborare con le istituzioni, affinché le politiche tengano conto della complessità e del valore culturale del settore vitivinicolo. Una visione equilibrata e aperta a nuove opportunità internazionali è vista come cruciale per garantire un futuro prospero al vino italiano.