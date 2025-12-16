Vino italiano incontra intelligenza artificiale

Il vino, un prodotto tradizionale e storicamente amato dagli italiani e da tutto il mondo, può diventare protagonista di un fortunato incontro con l’intelligenza artificiale. Signorvino, un’azienda fondata da Sandro Veronesi, ha lanciato un sommelier digitale basato su AI generativa.

Signorvino nasce con l’obiettivo di riportare il vino italiano al centro della vita cittadina, superando l’approccio elitario e specialistico dell’enoteca tradizionale. Il format unisce vendita, ristorazione e divulgazione, puntando su una narrazione accessibile del vino e su un’esperienza coerente in tutti i touchpoint, fisici e digitali. Oggi la rete conta 42 punti vendita, di cui due all’estero, e prevede l’apertura di un nuovo grande locale nel centro storico di Roma.

La trasformazione digitale di Signorvino passa anche dall’AI. Il brand ha lanciato il Sommelier Digitale, uno strumento basato su AI generativa integrato nell’eCommerce, progettato per portare online la stessa qualità di consulenza che caratterizza l’esperienza in enoteca. Addestrato su oltre 2.000 etichette e sull’intera offerta gastronomica del gruppo, il sistema risponde in tempo reale a domande su abbinamenti, territori, stili di vino e fasce di prezzo.

Il sommelier digitale non sostituisce la figura del sommelier in sala, ma la affianca, creando un ecosistema ibrido in cui AI, retail fisico ed eventi convivono. Degustazioni guidate, cene con i produttori, lezioni di vino ed eventi lifestyle continuano a essere centrali nella strategia di engagement, mentre la tecnologia lavora in background per personalizzare, informare e accompagnare il cliente lungo tutto il customer journey.

L’approccio data-driven è centrale anche nella lettura dei cambiamenti generazionali. I dati mostrano come la Gen Z sia sempre più protagonista del consumo fuori casa e come la scelta di locali e bevande sia influenzata da estetica, storytelling e “instagrammabilità”. In questo scenario, Signorvino intercetta la domanda con format flessibili, adatti a diverse fasce orarie.

La riapertura dello storico punto vendita di Piazza Duomo a Milano rappresenta un tassello chiave di questa evoluzione. Il locale cresce di 40 metri quadri, introduce un nuovo plateatico affacciato su Corso Vittorio Emanuele e raggiunge una capienza complessiva di 180 coperti. Il flagship diventa così il manifesto fisico della “Grande Cantina Italiana”, un luogo dove convivono oltre 2.000 etichette, ristorazione informale, degustazione e socialità urbana.