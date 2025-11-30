Vino italiano in difficoltà negli Stati Uniti

La speranza è che si possa trovare una soluzione ai dazi per il comparto wine and spirits. In questo senso, il Governo ha inserito nel Ddl Bilancio ulteriori 100 milioni di euro all’anno per il triennio 2026-2028 destinati a promozione e internazionalizzazione, risorse che potrebbero essere utilizzate per sostenere il settore.

La situazione di mercato del vino verso i Paesi extra-Ue, e in particolare gli Stati Uniti, è critica a causa dei dazi, del calo del dollaro e della riduzione del potere d’acquisto. L’export di vino verso gli Stati Uniti è in calo, passando da un aumento del 12,5% nel primo trimestre a una riduzione del 4% nei primi nove mesi, con un calo del 23% solo nell’ultimo trimestre.

Secondo l’Osservatorio UIV, il prezzo medio dei vini italiani esportati oltreoceano è sceso del 15,5% nel trimestre luglio-settembre. Ciò è stato fatto per mantenere le quote di mercato, ma non potrà essere sostenuto a lungo. Pertanto, UIV sottolinea la necessità di incrementare ulteriormente il plafond destinato all’internazionalizzazione e ai progetti di promozione gestiti dall’Agenzia Ice.

UIV propone lo sviluppo di progetti straordinari attraverso una regia pubblico-privata, con un lavoro sinergico tra imprese e agenzie pubbliche, al fine di calibrare strumenti più adatti, comunicazioni efficaci e individuare i segmenti di mercato prioritari per rafforzare la competitività del vino italiano all’estero.