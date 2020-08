La vendemmia è iniziata l’1 agosto, con qualche giorno di anticipo, nella Tenuta di Donnafugata a Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia sud-occidentale, con la raccolta dello Chardonnay e del Pinot Nero destinato alle basi per lo spumante. La raccolta sta proseguendo con lo Chardonnay che via via raggiunge la maturazione in altri vigneti. “L’annata 2020 a Contessa Entellina presenta delle ottime premesse qualitative – afferma Antonio Rallo, wine-maker dell’azienda di famiglia – e proseguirà tra agosto e settembre con le altre 17 varietà coltivate. Abbiamo buone previsioni anche per le tenute di Pantelleria, dove la raccolta dello Zibibbo inizierà subito dopo Ferragosto, e nella Sicilia orientale, a Vittoria, dove la vendemmia di Nero d’Avola e Frappato sarà a settembre. Sul versante nord dell’Etna, prevediamo di iniziare la vendemmia del Carricante verso la fine di settembre”.

