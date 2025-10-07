Vinitaly USA: Opportunità e sfide per il vino italiano

La seconda edizione di Vinitaly.USA si è tenuta al Navy Pier di Chicago, rappresentando un’importante occasione di incontro tra l’Italia e gli Stati Uniti. Durante questo evento, oltre 250 aziende e consorzi italiani hanno partecipato assieme a più di 1.500 buyer americani, sottolineando l’importanza del mercato statunitense per il vino italiano, nonostante le attuali sfide legate a tensioni commerciali e dazi.

Il ministro dell’Agricoltura ha evidenziato che il mercato americano è essenziale e merita un impegno costante, mentre il sistema Italia continuerà a sostenere i produttori. Ha quindi messo in evidenza come la partecipazione degli operatori americani dimostri il continuo successo del vino italiano, apprezzato per le sue qualità.

Anche il vicepresidente del Consiglio ha affermato il supporto del governo al settore vitivinicolo, considerato un elemento chiave della diplomazia economica. Ha annunciato la creazione di una “Task Force Dazi” per assistere le aziende e un Piano d’Azione per l’Export al fine di espandere i mercati al di fuori dell’Europa, mantenendo però un forte legame con gli Stati Uniti.

Vinitaly.USA è stata organizzata da Veronafiere-Vinitaly in collaborazione con vari enti. Il presidente di Veronafiere ha descritto l’iniziativa come una risposta alle difficoltà dell’industria vitivinicola. Il programma ha visto la cooperazione tra vari eventi e ha consolidato la posizione italiana nel mercato statunitense.

Secondo l’Osservatorio Uiv-Vinitaly, il 75% dei consumatori di vino italiano negli Stati Uniti proviene da una quindicina di stati. Il mercato americano continua a generare significative opportunità, con esportazioni italiane che superano i 2,2 miliardi di dollari all’anno.

L’industria vitivinicola mostra un forte legame con il settore della ristorazione, con i ristoranti italiani negli Stati Uniti che generano un fatturato significativo e utilizzano prevalentemente vino italiano nei loro menu. Nel 2024, le importazioni di vino italiano negli Stati Uniti hanno raggiunto i 2,3 miliardi di dollari, rendendo questo mercato cruciale per l’ecosistema vitivinicolo italiano.